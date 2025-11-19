Le procès d'un agriculteur belge contre TotalEnergies, qu'il accuse d'être responsable des pertes agricoles liées à la multiplication des événements météorologiques extrêmes, s'est ouvert ce mercredi en Belgique.
Climat: TotalEnergies au tribunal, une première en Belgique
