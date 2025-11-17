"Un environnement politique stable, c'est aussi un environnement qui permet d'investir", dit le ministre de l'Economie Roland Lescure en ouverture du sommet Choose France à Paris, grand-messe annuelle habituellement destinée aux investisseurs étranger, qui met cette année à l'honneur les entreprises tricolores qui investissent dans le pays. SONORE
Choose France: la stabilité ne doit pas se faire "sur le dos des entreprise" (Lescure)
