Une partie du Mexique vit depuis plusieurs heures maintenant une situation particulièrement instable : après que le baron de la drogue El Mencho a été abattu dimanche avec le soutien des États-unis, son puissant cartel, le CJNG, a violemment répliqué en bloquant des routes et en incendiant des véhicules notamment dans l’ouest du pays. 10 000 soldats ont été déployés.
Chef de cartel tué : le Mexique s'embrase
