Chef de cartel tué : le Mexique s'embrase

information fournie par France 24 24/02/2026 à 00:21

Une partie du Mexique vit depuis plusieurs heures maintenant une situation particulièrement instable : après que le baron de la drogue El Mencho a été abattu dimanche avec le soutien des États-unis, son puissant cartel, le CJNG, a violemment répliqué en bloquant des routes et en incendiant des véhicules notamment dans l’ouest du pays. 10 000 soldats ont été déployés.

