information fournie par Ecorama • 05/04/2023 à 14:00

Dans une lettre ouverte, des personnalités de la tech alertent sur les dangers de ChatGPT et appellent à faire une pause dans la recherche sur les IA plus puissantes. Selon Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos, l'IA pourrait dangereusement concurrencer l'Homme et détruire de nombreux emplois. Ecorama du 5 avril 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com