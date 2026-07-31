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Ceuta: Sánchez dénonce "une attaque, une violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne"

information fournie par AFP Video 31/07/2026 à 15:19

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a qualifié vendredi d'"attaque", de "violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne" l'arrivée ces derniers jours de quelque 60.000 migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc.

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3 commentaires

  • 15:39

    Les autorités marocaines ont surement laissé faire , bien contentes de se débarrasser de tous ces jeunes dont ils ne savent pas quoi faire , mais j' espère qu' on va les renvoyer , ce n' est pas une façon de faire .

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