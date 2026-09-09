Alors que l’Union Européenne a débloqué près de 115 millions d’euros en urgence pour aider l’Espagne dans sa gestion de l’enclave de Ceuta, la crise migratoire qui s’y déroule, notamment depuis l'afflux meurtrier de juillet, donne lieu à de la désinformation en ligne.
Ceuta : La crise migratoire nourrit la désinformation
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