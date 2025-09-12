 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté

Ces fleurs françaises révolutionnent le secteur mondial

information fournie par France 24 12/09/2025 à 17:06

Des bouquets avec des carottes ou du fenouil. Des champs où les fleurs boostent les légumes. Et même du terreau fait à partir de déchets de route. Locales, bio et de saison, les fleurs françaises se réinventent face à une industrie dominée depuis des décennies par les Pays-Bas et marquée par l’usage intensif de produits toxiques. Entre créativité en boutique, agriculture durable dans les champs et innovations étonnantes en laboratoire, la filière florale française tente un pari audacieux : s’imposer à nouveau sur le marché mondial tout en respectant la biodiversité et les cycles naturels.

