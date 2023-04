Ces deux Français les plus riches du monde...

information fournie par Ecorama • 07/04/2023 à 14:00

Le magazine Forbes vient de publier son dernier classement des milliardaires les plus riches de la planète. Parmi eux, Bernard Arnault, le patron de LVMH, et Françoise Bettencourt, l'héritière du groupe L'Oréal, sont sur le podium. Est-ce une coïncidence que l'homme et la femme les plus riches du monde soient tous les deux Français ? Les explications de Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Ecorama du 7 avril 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com