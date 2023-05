Ces astuces pour payer moins cher vos vacances cet été...

information fournie par Ecorama • 12/05/2023 à 13:30

Il semblerait que le secteur du tourisme se porte beaucoup mieux. Les Français ont retrouvé le goût de voyager, et à l'approche de la période estivale, c'est le moment de commencer à planifier et réserver ses vacances d'été ! Destinations, prix : on fait le point sur les envies des vacanciers avec Laurie Evzline, chroniqueuse Ecorama. Ecorama du 12 mai 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com