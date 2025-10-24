Et si la solution contre les pesticides venait… de l'océan ? Dans le Bordelais, des scientifiques testent une microalgue capable de protéger la vigne du mildiou (un champignon qui détruit les récoltes) . Cette microalgue est aussi efficace que les produits chimiques, et ne pollue ni la terre ni le vin. Un espoir pour des vins sans résidus d’ici 2029. Un reportage de nos confrères de France 2.
Ces algues qui pourraient remplacer les pesticides dans le vin
