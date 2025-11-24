Le LOSC a battu le Paris FC (4-2) grâce notamment à un doublé d'Olivier Giroud. Les Lillois remontent à la 4e place.
Ligue 1 : Lille bat le PFC et rebondit grâce à Olivier Giroud
