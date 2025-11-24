 Aller au contenu principal
Ligue 1 : Lille bat le PFC et rebondit grâce à Olivier Giroud

information fournie par France 24 24/11/2025 à 07:30

Le LOSC a battu le Paris FC (4-2) grâce notamment à un doublé d'Olivier Giroud. Les Lillois remontent à la 4e place.

Sport

