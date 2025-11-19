 Aller au contenu principal
Centrafrique : "Touadéra a l'intention d'être président à vie", selon l'opposant A.-G. Dologuélé

information fournie par France 24 19/11/2025 à 15:59

Dans un entretien accordé à France 24, Anicet-Georges Dologuélé, candidat à l'élection présidentielle centrafricaine du 28 décembre, affirme que le président sortant Faustin-Archange Touadéra "a l'intention d'être président à vie". "Tout est fait" pour que le scrutin ne soit "pas transparent", regrette aussi notre invité. Il se dit toutefois "favori" et regrette le boycott de la principale plateforme d'opposition : "Pour faire partir Touadéra, il faut le sortir par les urnes."

