Dans un entretien accordé à France 24, l'ancien grand joueur et actuel président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, s'est exprimé sur les critiques envers le président de la Fifa, Gianni Infantino, déclarant qu'il le soutiendra lors de la prochaine élection "pour tout ce qu'il a apporté au football africain" et que les fédérations africaines défendront ce qui leur paraît "correct pour nous vis-à-vis des défis que nous avons à relever".
"Celui qui a le plus apporté à l'Afrique, c'est le président Gianni Infantino", déclare Samuel Eto'o
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