Le Premier ministre Sébastien Lecornu a ouvert lundi une cellule interministérielle de crise après les violences en marge de la mobilisation du 17 octobre.
Cellule interministérielle de crise à Matignon au lendemain d'un week-end de violences
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