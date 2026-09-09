Deux ans après son "Hymne à l'amour" sur la tour Eiffel lors des Jeux olympiques, Céline Dion revient avec une série de concerts à Paris. L'euphorie est telle que les fans en oublient presque que Céline est Canadienne et non Française. Une histoire d'amour qui dure depuis quatre décennies.
Céline Dion, l'hymne à la France
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro