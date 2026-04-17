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CEFP : le point sur le premier trimestre 2026

information fournie par BoursoBank 17/04/2026 à 16:26

Dans ce numéro de BoursoFocus, Arthur Tondoux, gérant chez ODDO BHF Asset Management et spécialiste de l'allocation d'actifs, fait le point sur le premier trimestre 2026 pour le CEFP, le compte d'épargne financière pilotée de BoursoBank. Il évoque notamment un bilan négatif sur tous les profils dans un contexte de marché marqué par la baisse simultanée des actions et des obligations, les faux refuges du trimestre — l'or en tête — face à un dollar qui a finalement joué son rôle, et ses convictions gagnantes sur les semi-conducteurs américains et la Corée, rachetée après une correction brutale de 20 % en deux jours.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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