"C'est dans le cadre d'une énième dispute conjugale que les choses ont mal tourné" et que Cédric Jubillar "se retrouve à l'origine de la disparition de sa femme," annonce son avocat Pierre Debuisson lors d'un point-presse, alors que son client niait toute implication dans la disparition de son épouse Delphine, disparue dans le Tarn depuis fin 2020. SONORE
Cédric Jubillar admet être "à l'origine de la disparition de sa femme" (avocat)
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