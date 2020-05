Ce que la crise du Covid-19 a changé pour les marchés...

Ecorama : Econoclaste • 26/05/2020 à 14:10

Guerre commerciale plus virulente, conséquences durables sur l'énergie, le cloud et la santé, autorités politiques et monétaires bien vivantes : passage en revue des bouleversements auxquelles ont dû faire face les marchés avec Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet AM. Ecorama du 26 mai 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com