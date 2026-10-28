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Cash & Curious : il est temps d’en finir avec vos idées reçues sur les actions

information fournie par Boursorama 28/10/2026 à 14:20

Les actions, tout le monde en a entendu parler, mais sait-on vraiment ce qu'elles sont et comment elles fonctionnent ? Derrière les idées reçues sur la Bourse, souvent jugée trop risquée, trop complexe ou réservée aux initiés, se cache pourtant un investissement beaucoup plus simple à comprendre qu'il n'y paraît.

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Qu'est-ce qu'une action ? Pourquoi sa valeur évolue-t-elle ? Comment en acheter et quelle place peut-elle occuper dans son épargne ? Avec Thomas Macron, spécialiste de l'investissement chez Amundi, Cash & Curious reprend les bases pour mieux comprendre les actions et, surtout, tordre le cou à quelques clichés.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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