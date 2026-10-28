Cash & Curious : il est temps d’en finir avec vos idées reçues sur les actions

information fournie par Boursorama • 28/10/2026 à 14:20

Les actions, tout le monde en a entendu parler, mais sait-on vraiment ce qu'elles sont et comment elles fonctionnent ? Derrière les idées reçues sur la Bourse, souvent jugée trop risquée, trop complexe ou réservée aux initiés, se cache pourtant un investissement beaucoup plus simple à comprendre qu'il n'y paraît.

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Qu'est-ce qu'une action ? Pourquoi sa valeur évolue-t-elle ? Comment en acheter et quelle place peut-elle occuper dans son épargne ? Avec Thomas Macron, spécialiste de l'investissement chez Amundi, Cash & Curious reprend les bases pour mieux comprendre les actions et, surtout, tordre le cou à quelques clichés.