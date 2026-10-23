Cash & Curious : et si votre pire ennemi en Bourse... c'était vous ?

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Nous aimons croire que nos décisions d'investissement sont rationnelles. Pourtant, notre cerveau nous joue souvent des tours : excès de confiance, effet de troupeau, biais de confirmation... Avec Marie Brière, Head of Investor Intelligence and Academic Partnership au Amundi Institute, Cash & Curious explore les mécanismes psychologiques qui peuvent pousser les investisseurs à commettre des erreurs, et les moyens de mieux les éviter.