Cash & Curious : et si votre pire ennemi en Bourse... c'était vous ?

Nous aimons croire que nos décisions d'investissement sont rationnelles. Pourtant, notre cerveau nous joue souvent des tours : excès de confiance, effet de troupeau, biais de confirmation... Avec Marie Brière, Head of Investor Intelligence and Academic Partnership au Amundi Institute, Cash & Curious explore les mécanismes psychologiques qui peuvent pousser les investisseurs à commettre des erreurs, et les moyens de mieux les éviter.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.