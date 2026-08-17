Les marchés émergents sortent de la « vallée des larmes » à mesure que les investisseurs diversifient leurs placements

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* Certains gestionnaires privilégient la dette libellée en monnaie locale au Brésil, en Colombie, en Égypte et au Nigeria

* Le renforcement des réserves et la présence d'investisseurs nationaux réduisent la vulnérabilité des marchés émergents

* El Niño et le coût des engrais pourraient raviver l'inflation, préviennent les investisseurs

par Libby George et Karin Strohecker

Les conflits, les droits de douane et les fluctuations liées à l’IA n’ont guère entamé les flux de capitaux vers les marchés émergents, alors que les réformes, l’approfondissement des marchés de capitaux locaux et la diversification hors des actifs américains redéfinissent cette classe d’actifs.

Les chocs mondiaux qui, par le passé, avaient déclenché de fortes vagues de ventes dans les économies en développement n’ont pas réussi à freiner la demande des investisseurs cette année: les flux de capitaux vers la dette des marchés émergents ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies et les gouvernements ont émis des montants records d’obligations.

L’amélioration des politiques économiques, le renforcement des réserves de change et la croissance du nombre d’investisseurs nationaux ont contribué à protéger ces pays contre les chocs.

« La période allant grosso modo de 2015 à 2025 a été une véritable vallée de larmes pour les marchés émergents: dollar fort, exceptionnalisme américain, crises à répétition, défauts de paiement, COVID, etc. », a déclaré David Hauner, responsable de la stratégie obligataire des marchés émergents chez Bank of America.

Mais ces moments difficiles ont ouvert la voie au rebond actuel.

« Les sorties de capitaux ont été si importantes que quelques mois d’entrées ne suffiront pas à compenser cela… cela ne fait encore qu’effleurer la surface du sous-investissement qui s’est produit au cours de la dernière décennie. »

La guerre, qui a débuté en février, a largement bloqué le passage stratégique du détroit d’Ormuz et fait grimper les prix mondiaux du pétrole et des engrais, ce qui s’est répercuté sur les prix des denrées alimentaires et a alimenté l’inflation générale.

Parallèlement, les craintes persistent quant à une éventuelle hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine — ce qui renforcerait le dollar au détriment de nombreuses devises des marchés émergents. Les rendements des bons du Trésor américain — qui servent de référence pour la fixation des coûts d’emprunt des marchés émergents — sont proches de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années.

Mais jusqu’à présent, ces turbulences n’ont pas entamé l’intérêt des investisseurs .

« Nous constatons un affaiblissement des fondamentaux dans les pays développés », a déclaré Jetro Siekkinen, responsable des titres à revenu fixe des marchés émergents chez LGT Capital Partners, en soulignant les ratios dette/PIB.

Les marchés émergents, en revanche, ont passé des années à renforcer l’indépendance de leurs banques centrales et à constituer des réserves de devises étrangères. Bon nombre d’entre eux, notamment le Pakistan, le Ghana, l’Équateur, le Nigeria et l’Argentine, ont vu leur notation de crédit relevée.

« La diversification (hors des bons du Trésor américain) est, selon moi, le moteur de cette récente performance des marchés émergents et des marchés frontières », a déclaré M. Siekkinen.

AFFLUX DE LIQUIDITÉS

Les flux de capitaux étrangers viennent étayer ces observations.

Les chiffres de l’Institut de finance internationale montrent que les investisseurs étrangers ont injecté 214,4 milliards de dollars dans la dette des marchés émergents jusqu’en juillet , contre 177,7 milliards de dollars sur la même période l’année dernière.

Les pays émergents ont également vendu environ 19 milliards de dollars d’obligations en juillet, soit le double de la moyenne mensuelle enregistrée au cours de la dernière décennie, portant le volume d’émissions depuis le début de l’année à un niveau record de 187 milliards de dollars.

L’indicateur agrégé de risque de change des marchés émergents de Capital Economics reste proche de ses plus bas niveaux depuis plusieurs années, malgré les turbulences.

Cette situation s'observe alors même que certains acteurs, tels que le BlackRock Investment Institute, se montrent plus prudents vis-à-vis des actions des marchés émergents et de la dette libellée en devises fortes.

Les mini-cycles d’expansion et de récession liés à l’IA ont également accru la volatilité de l’indice des actions des marchés émergents, désormais dominé par des titres fortement orientés vers la technologie en Corée du Sud et à Taïwan. Les données de l’IIF ont également révélé 86 milliards de dollars de sorties de capitaux des marchés actions jusqu’en juillet, soit près de 10 fois les sorties enregistrées à la même période en 2025.

Les investisseurs avertissent que les marchés émergents et frontières sont davantage exposés à l’inflation alimentaire et aux effets d’El Niño . M. Siekkinen a déclaré qu’ils se montraient très sélectifs et ne suivaient pas les indices de référence, invoquant des préoccupations liées à la dette dans certains pays et des rendements plus faibles dans d’autres.

SOUS-EXPOSÉS, MAIS RENFORÇANT LE CAPITAL LOCAL

Les marchés émergents ont tiré de dures leçons de la pandémie de COVID-19, lorsque la fuite des investisseurs a contribué à des défauts de paiement, du Sri Lanka au Ghana.

Mais ces bouleversements ont accéléré les efforts visant à renforcer les réserves de capitaux nationaux, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis d’investisseurs étrangers capricieux .

Les économies émergentes — en particulier les plus importantes comme l’Afrique du Sud ou le Brésil — se financent désormais en grande majorité via les marchés obligataires nationaux. L’encours des obligations souveraines en monnaie locale s’élevait à environ 13 000 milliards de dollars fin 2024, contre environ 1 400 milliards de dollars de dette souveraine internationale en devises fortes, selon une étude de JPMorgan et d’UBS.

M. Hauner a déclaré que les devises locales de marchés tels que le Brésil, la Colombie, l’Égypte et le Nigeria sont particulièrement bien positionnées.

Magdalena Polan, responsable de la recherche macroéconomique sur les marchés émergents chez PGIM, a déclaré que les investisseurs locaux contribuaient à protéger les pays en développement contre les risques mondiaux.

« La manière dont les chocs se propagent sur les marchés financiers des marchés émergents a complètement changé aujourd’hui », a déclaré Mme Polan. « Les grands investisseurs locaux jouent un rôle stabilisateur, ce qui signifie que les marchés ne s’effondrent pas rapidement et que les crises de liquidité sont très rares dans la plupart des pays. »

Mme Polan et M. Hauner ont indiqué que les risques d’inflation liés au phénomène El Niño et à la hausse des coûts des engrais figuraient parmi les principales menaces pesant sur la poursuite des flux d’investissement.

Mais, à l’instar d’autres observateurs, ils estiment qu’il reste une marge de progression.

« Nous prévoyons que la surperformance de la dette locale des marchés émergents se poursuivra d’ici la fin de l’année », a déclaré Lamine Bougueroua, gérant de fonds chez Carmignac.

« Les investisseurs se rendent compte qu’ils sont peut-être surpondérés en actifs américains, et ils réorientent leurs placements vers les marchés émergents. Et compte tenu des incertitudes géopolitiques, il est préférable de se diversifier dans le plus grand nombre de pays possible. »