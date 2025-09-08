L'Espagnol Carlos Alcaraz a battu l'Italie Jannik Sinner en finale de l'US Open. Il décroche ainsi son sixième titre en Grand Chelem.
Carlos Alcaraz surclasse Jannik Sinner et remporte l'US Open
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro