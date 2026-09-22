En France, le prix des carburants ne cesse de grimper. Le gazole a désormais dépassé les 2,40 euros du litre en moyenne. Qu'est-ce qui fait réellement grimper la facture ? On démonte le prix d'un litre de carburant pour comprendre où part notre argent et ce que l'État pourrait réellement faire pour baisser la note.
Carburants : pourquoi paie-t-on si cher en France ?
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