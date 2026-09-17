Le sans-plomb atteint un record historique en France, tandis que le gazole s’approche de son plus haut niveau. Face à cette flambée, le gouvernement privilégie les aides ciblées, mais les mobilisations commencent à se multiplier.
Carburants : les prix s’envolent, la colère monte
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