La cheffe de file des députés du Rassemblement National, Marine Le Pen, estime que l'État se comporte comme un "profiteur de crise", lors d'un échange avec les journalistes à l'Assemblée nationale et alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 25e jour, provoquant une hausse des prix du carburant.
Carburants: l'État se comporte comme un "profiteur de crise" estime Le Pen
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