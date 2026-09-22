L'aide aux grands rouleurs va être prolongée jusqu'à la fin de l'année et le nombre de bénéficiaires potentiels va être élargi à 5,5 millions de personnes, annonce la porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Energie, Maud Bregeon, face à la hausse des prix des carburants en raison des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine.
Carburant: l'aide pour les grands rouleurs prolongée et élargie
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