Les acteurs du film "Autofiction" ("Amarga Navidad") de Pedro Almodóvar foulent le tapis rouge du Festival pour le film du réalisateur espagnol, en compétition pour la Palme d'or.
Cannes : l'équipe du film de Pedro Almodovar "Autofiction" sur le tapis rouge
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