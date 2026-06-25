Brumisateurs, nourriture glacée, douches... les animaux du Parc zoologique de Paris, bien qu'adaptés aux températures élevées, bénéficient d'un traitement de faveur à l'occasion de l'épisode caniculaire qui touche la France.
Canicule : les animaux du Zoo de Paris sont aussi concernés
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