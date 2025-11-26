Souveraine au royaume des infox, l'influenceuse complotiste d'extrême-droite Candace Owens s'en prend de nouveau au couple Macron. Elle, qui avait largement propagé la rumeur selon laquelle Brigitte Macron serait un homme, affirme désormais qu'Emmanuel Macron aurait commandité son assassinat.
Candace Owens : "Macron a voulu m'assassiner"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro