CAN : "On n'a pas peur" prévient le sélectionneur des Comores Stefano Cusin face au Maroc

information fournie par France 24 16/12/2025 à 00:17

La Coupe d'Afrique des nations va se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, pays hôte et grand favori du tournoi. Le match d'ouverture ce dimanche oppose justement les Lions de l'Atlas aux Comores qui dispute la CAN pour la deuxième fois de son histoire. Le sélectionneur des Comores Stefano Cusin "n'a pas peur" mais se sent motivé par la perspective d'affronter le Maroc à domicile qui aura la pression du favori. Il s'est confié sur France 24 avant le début de la compétition.

