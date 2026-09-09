Au programme de ce numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche !" : "Dix pour cent, le film" d'Émilie Noblet. Six ans après la sortie de la quatrième saison de "Dix pour cent", les agents et leurs talents reviennent pour un film disponible sur Netflix. Camille Cottin, Laure Calamy, Grégory Montel, Nicolas Maury...toute la bande est là avec en "guest-stars" : George Clooney, Eva Longoria, Vincent Macaigne et Laetitia Casta.
Camille Cottin et sa bande de retour dans "Dix pour cent, le film"
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