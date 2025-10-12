 Aller au contenu principal
Cameroun: ouverture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle

information fournie par AFP Video 12/10/2025 à 10:06

Les Camerounais commencent à voter pour l'élection présidentielle à laquelle le président Paul Biya, 92 ans dont 43 au pouvoir, est considéré comme favori. Avec face à lui 11 candidats, dont son ancien ministre Issa Tchiroma Bakary, qui suscite un certain engouement inattendu.

