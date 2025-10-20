A la Une de la presse, ce lundi 20 octobre, le cambriolage, hier, au musée du Louvre, où huit objets d’une valeur patrimoniale inestimable» ont été dérobés. Un vol spectaculaire, accompli en 7 minutes chrono, et considéré comme le «casse du siècle» par plusieurs quotidiens.
Cambriolage au musée du Louvre: "Le casse du siècle"
