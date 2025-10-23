 Aller au contenu principal
Cambriolage au Louvre : les bijoux en vente sur Vinted et sur l'eBay russe ?

information fournie par France 24 23/10/2025 à 22:55

L’enquête continue après le cambriolage au Louvre du dimanche 19 octobre, chez les policiers mais aussi parmi les internautes. Ils affirment sur les réseaux sociaux avoir repéré les bijoux volés ... sur Vinted, ainsi que sur une plateforme de revente russe ! A chaque fois, des publications humoristiques : il s'agissait de canulars.

