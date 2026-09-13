"C'était génial": les fans de Céline Dion étaient aux anges après son premier concert à Plenitude Arena à Nanterre. Près de 35.000 spectateurs ont assisté au grand retour de la star sur scène, première date sur 16 annoncées à Paris en 2026, une renaissance après des années marquées par la maladie.
"Ça reste la patronne" : les fans de Céline Dion célèbrent son retour sur scène
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