À travers le limogeage d’Olivier Nora, notre invitée Félicité Herzog analyse une transformation plus profonde du paysage éditorial français : l’irruption croissante d’intérêts politiques dans des espaces qui devraient demeurer autonomes. Son propos interroge la fragilité du pluralisme, la tension entre logique économique et logique idéologique, ainsi que le rôle des grands acteurs industriels dans la redéfinition des équilibres culturels.
"C’est une illustration du mélange entre politique et entreprise"
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