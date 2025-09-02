Les écoliers de la ville d'Irpin près de Kiev, marquent le début de l'année scolaire par une cérémonie, en sonnant les cloches et en brandissant des drapeaux ukrainiens. À l'école Mriya d'Irpin, plus de 2 700 élèves commencent l'année scolaire, certains revenant de l'étranger.
"C'est notre terre": les enfants ukrainiens font leur rentrée scolaire
