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"C'est exorbitant": à Paris, des automobilistes réagissent à la hausse des prix du carburant

information fournie par AFP Video 19/09/2026 à 18:45

Le prix moyen en France d'un litre de gazole a dépassé vendredi 2,39 euros, un nouveau record. Réactions d'automobilistes à Paris et de manifestants à Marseille contre la vie chère.

Carburants
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