Le prix moyen en France d'un litre de gazole a dépassé vendredi 2,39 euros, un nouveau record. Réactions d'automobilistes à Paris et de manifestants à Marseille contre la vie chère.
"C'est exorbitant": à Paris, des automobilistes réagissent à la hausse des prix du carburant
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