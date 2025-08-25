 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Buteur héroïque, Olivier Giroud offre la victoire à Lille face à Monaco

information fournie par France 24 25/08/2025 à 11:49

Auteur d'un but à quelques minutes de la fin d'un match frustrant entre Lille et Monaco, Olivier Giroud permet à Lille de décrocher une première victoire en championnat cette saison. Le Français confie vouloir continuer à jouer un rôle de "grand frère" dans sa nouvelle équipe.

