Auteur d'un but à quelques minutes de la fin d'un match frustrant entre Lille et Monaco, Olivier Giroud permet à Lille de décrocher une première victoire en championnat cette saison. Le Français confie vouloir continuer à jouer un rôle de "grand frère" dans sa nouvelle équipe.
Buteur héroïque, Olivier Giroud offre la victoire à Lille face à Monaco
