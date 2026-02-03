 Aller au contenu principal
Budget: l'Assemblée repousse une troisième motion de censure de la gauche hors PS

information fournie par AFP Video 03/02/2026 à 11:51

L'Assemblée nationale repousse lundi une troisième et dernière motion de censure déposée par les groupes Insoumis, écologiste et GDR (communistes et ultramarins), en réponse à la décision du Premier ministre de recourir au 49.3 pour faire adopter le budget de l'Etat pour 2026. La motion obtient 260 voix, la droite et le PS refusant de s'y associer, alors que 289 étaient nécessaires pour faire tomber le gouvernement. SONORE

Budget France
1

  • 12:30

    Les jours de ces députés son comptés

L'offre BoursoBank