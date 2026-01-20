Les drapeaux de l'Union européenne sont en berne devant la Commission européenne et le Conseil européen à Bruxelles en hommage aux victimes de l'accident ferroviaire en Espagne. IMAGES
Bruxelles: les drapeaux européens en berne en hommage aux victimes en Espagne
