Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva assiste à un défilé militaire pour célébrer la fête de l'Indépendance du pays.
Brésil: le président Lula assiste au défilé militaire de la fête de l'Indépendance
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