Le Brésil est le pays qui emploie le plus de travailleuses domestiques au monde. Femmes de ménage, nourrices, cuisinières… Elles seraient six millions au total dans ce pays d'Amérique latine, d'après les chiffres officiels. La majorité de ces femmes, victimes d'esclavage moderne, sont payées à la journée et ne bénéficient ni de contrat de travail, ni de couverture sociale. Certaines finissent par tomber dans des réseaux de prostitution aux mains de proxénètes. Reportage de Fanny Lothaire, Marine Resse et Mathieu Lemé.
Brésil, l'enfer des domestiques
