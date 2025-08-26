BoursoVie Lux, l'assurance-vie luxembourgeoise de BoursoBank

Dans le webinaire diffusé en direct le 27 mai, Julien de Freitas, chef de produit marketing épargne placements chez BoursoBank a présenté les caractéristiques et les avantages de BoursoVie Lux, l'assurance vie luxembourgeoise proposée dans le cadre de son offre de banque privée BoursoFirst .
Assurance Vie Luxembourgeoise
Investissez avec une protection étendue de vos avoirs financiers
Combinez expérience d'investissement 100 % en ligne et protection étendue de vos avoirs financiers.
Avec l’assurance vie luxembourgeoise, bénéficiez d’un univers d’investissement varié avec près de 4 000 supports dans une expérience 100 % digitale ! Profitez des avantages fiscaux de l’assurance vie française et de la protection renforcée des avoirs financiers des contrats d’assurance vie luxembourgeois.
• Disponible uniquement au sein de BoursoFirst, l'offre exclusive BoursoBank pour les clients patrimoniaux.
Ce contrat présente un risque de perte en capital.