BoursoVie Lux, l'assurance-vie luxembourgeoise de BoursoBank

information fournie par BoursoBank 26/08/2025 à 16:59

Dans le webinaire diffusé en direct le 27 mai, Julien de Freitas, chef de produit marketing épargne placements chez BoursoBank a présenté les caractéristiques et les avantages de BoursoVie Lux, l'assurance vie luxembourgeoise proposée dans le cadre de son offre de banque privée BoursoFirst .

Assurance Vie Luxembourgeoise

Investissez avec une protection étendue de vos avoirs financiers

Combinez expérience d'investissement 100 % en ligne et protection étendue de vos avoirs financiers.
Avec l’assurance vie luxembourgeoise, bénéficiez d’un univers d’investissement varié avec près de 4 000 supports dans une expérience 100 % digitale ! Profitez des avantages fiscaux de l’assurance vie française et de la protection renforcée des avoirs financiers des contrats d’assurance vie luxembourgeois.

•    Disponible uniquement au sein de BoursoFirst, l'offre exclusive BoursoBank pour les clients patrimoniaux.

Ce contrat présente un risque de perte en capital.

Découvrir l’assurance vie luxembourgeoise dans l’offre BoursoFirst
Assurance Vie Luxembourgeoise
Banque privée

L'offre BoursoBank