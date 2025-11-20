La vague IA continue de bousculer les marchés : entre résultats spectaculaires de Nvidia, doutes sur la rentabilité réelle des investissements et inquiétudes autour d'une possible bulle tech, les investisseurs ne savent plus sur quel pied danser. L'IA est-elle encore une exposition incontournable en portefeuille ? Décryptage de la dynamique du secteur avec Raphaël Thuin, Directeur des stratégies des marché de capitaux chez Tikehau Capital
Bourse : faut-il encore être exposé à l’IA ?
