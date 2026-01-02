 Aller au contenu principal
Boston: baignade en eaux glaciales pour le Nouvel An

information fournie par AFP Video 02/01/2026 à 18:46

Des habitants de Boston ont bravé des températures glaciales pour participer au plongeon annuel du Nouvel An dans l'océan Atlantique dans une eau à 4 degrés Celsius, perpétuant ainsi une tradition vieille de plus de 100 ans.

L'offre BoursoBank