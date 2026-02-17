Le président français Emmanuel Macron est accueilli par le Premier ministre indien, Narendra Modi à Bombay, capitale économique de l'Inde, pour renforcer le partenariat bilatéral dans la défense, avec à la clé la vente de 114 chasseurs Rafale, et l'ancrer dans l'intelligence artificielle. IMAGES
Bombay: Macron est accueilli par le Premier ministre indien Modi
