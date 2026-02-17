 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bombay: Macron est accueilli par le Premier ministre indien Modi

information fournie par AFP Video 17/02/2026 à 11:42

Le président français Emmanuel Macron est accueilli par le Premier ministre indien, Narendra Modi à Bombay, capitale économique de l'Inde, pour renforcer le partenariat bilatéral dans la défense, avec à la clé la vente de 114 chasseurs Rafale, et l'ancrer dans l'intelligence artificielle. IMAGES

Emmanuel Macron
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Les Etats-Unis sous Trump prêts à mener la "restauration" de l'ordre mondial, dit Rubio

information fournie par AFP Video 14 févr.
2

Décès du jeune Quentin à Lyon: "c'était vraiment violent", raconte un témoin la rixe

information fournie par AFP Video 15 févr.
1
3

Crues: rues inondées dans une commune en Gironde, la vigilance rouge maintenue

information fournie par AFP Video 16 févr.
4

À Toulouse, des centaines de visiteurs suivent le décollage de Sophie Adenot

information fournie par AFP Video 14 févr.
5

L’IA va-t-elle provoquer une correction boursière ?

information fournie par Ecorama 16 févr.
4
6

Décès du jeune Quentin à Lyon: "c'était vraiment violent", raconte un témoin

information fournie par AFP Video 16 févr.
7

Paris: des croix gammées et tags antisémites sur la statue de la République, la mairie annonce porter plainte

information fournie par AFP 16 févr.
2
8

Crues en Gironde: une situation "extraordinaire" (ministre de la Transition écologique)

information fournie par AFP Video 16 févr.
1

Suicide d'Evaëlle, 11 ans: la professeure fixée en appel sur son sort mi-avril

information fournie par AFP 10 févr.
2

Netanyahu déclare qu'il discutera avec Trump "avant tout" de l'Iran

information fournie par AFP Video 10 févr.
3

Netanyahu à Washington pour convaincre Trump d'adopter une ligne plus dure face à l'Iran

information fournie par AFP 10 févr.
2
4

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
5

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
6

Un septuagénaire écroué pour des viols et agressions sexuelles sur 89 mineurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
7

À leur procès, Meta et Google accusés d'avoir "fabriqué l'addiction" de jeunes utilisateurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
8

Le Venezuela avance vers une loi d'amnistie historique après 27 ans de pouvoir socialiste

information fournie par AFP 06 févr.
3
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Groenland : comment riposter aux nouveaux droits de douane de Trump sur la France ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
1
6

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
7

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
8

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank