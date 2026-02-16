Des milliers de commerçants utilisent l'IA pour traquer les vols, avec un algorithme qui repère les gestes suspects en temps réel et envoie une courte vidéo d'alerte. Exemple à Paris.
Des supermarchés intègrent l'IA pour lutter contre les vols
