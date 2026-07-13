Ces derniers jours sur les réseaux sociaux, Donald Trump n’a pas arrêté de commenter les nouvelles frappes américaines sur l’Iran allant même jusqu’à diffuser plusieurs photos. Problème : ces clichés ne sont pas récents et ont été retouchés par intelligence artificielle.
Bombardements en Iran : Attention à ces photos publiées par Donald Trump
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