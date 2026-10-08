A Rennes, les forces de l'ordre tentaient jeudi de disperser les manifestants à coup de canon à eau lors d'une nouvelle journée de mobilisation.
Blocage des lycées: la police déploie un canon à eau à Rennes
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